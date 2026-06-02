حثّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مواصلة خطط استهداف العاصمة اللبنانية بيروت، مطالباً إياه بعدم الرضوخ للاعتراضات الأمريكية على توسيع العمليات العسكرية في لبنان.

رسالة مباشرة إلى نتنياهو

وكتب الوزير المتطرف بن غفير، عبر منصة "إكس" مخاطباً نتنياهو: "قلت إن رئيس الوزراء القوي يقول لرئيس الولايات المتحدة نعم عندما يكون ذلك ممكناً، ولا عندما يكون ذلك ضرورياً"، مضيفاً أن الوقت حان ليقول نتنياهو للرئيس الأمريكي "لا".

توتر بين ترمب ونتنياهو

وجاءت تصريحات بن غفير بعد تقارير تحدثت عن توتر غير مسبوق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو على خلفية التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وبحسب ما نقلته مصادر أمريكية لموقع "أكسيوس"، شهد اتصال هاتفي بين الجانبين انتقادات حادة وجهها ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب توسيع العمليات العسكرية.

اعتراض أمريكي على استهداف بيروت

وأفادت المصادر بأن ترامب عارض خطة إسرائيلية كانت تستهدف تنفيذ ضربات على بيروت، محذراً من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، في ظل تصاعد الانتقادات المرتبطة بالعمليات العسكرية في لبنان.

ووفق المصادر ذاتها، أبلغ ترامب نتنياهو أن واشنطن تدرك استمرار هجمات حزب الله على إسرائيل، لكنه اعتبر أن الرد الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة كان غير متناسب، خاصة مع توسيع العملية البرية في جنوب لبنان وسقوط أعداد كبيرة من المدنيين.