كشفت الفنانة صبا مبارك عن تفاصيل شخصيتها إلهام التي تقدمها ضمن أحداث مسلسل ورد على فل وياسمين"، وذلك خلال لقائها مع برنامج "ET بالعربي" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ماذا قالت صبا مبارك عن شخصيتها في المسلسل؟

وأوضحت صبا مبارك أن المسلسل يناقش نموذجًا إنسانيًا مهمًا، حيث يجسد شخصية أمهات منفصلات أو مطلقات يحاولن إعادة بناء حياتهن من جديد، مشيرة إلى أنها كانت متحمسة للغاية لتقديم هذا الدور منذ عامين، رغم تأجيل المشروع أكثر من مرة، مؤكدة إصرارها على خروجه للنور.

وأضافت أن شخصية "إلهام" تمثل تحولًا كبيرًا في مشوارها الفني، إذ تختلف تمامًا عن أدوارها السابقة، ووصفتها بأنها "بنت بميت راجل"، قوية، خفيفة الظل، حادة أحيانًا، لكنها محبة للحياة ولا تعرف الاستسلام.

وتابعت أن الشخصية مستقلة وتسعى لإدارة حياتها بنفسها، وتمتلك طموحًا كبيرًا لتصبح أفضل، إلى جانب تمتعها بقدر كبير من الصبر، وحرصها الدائم على دعم ومساندة كل من حولها.

أبطال مسلسل ورد على فل وياسمين

مسلسل ورد على فل وياسمين من بطولة صبا مبارك، أحمد عبد الوهاب، ميمي جمال، وليد فواز، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

أحداث مسلسل ورد على فل وياسمين

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي حول لقاء غير متوقع بين شخصين ينتميان إلى عالمين متناقضين، حيث تجمعهما الصدفة في مرحلة فارقة من حياتهما لتنشأ بينهما قصة حب مختلفة.

تجسد إلهام شخصية كوافيرة مطلقة تعيش حياة مليئة بالفوضى، تتحمل مسؤولية تربية ابنها ورعاية والدتها، بينما يعيش طارق، طبيب التحاليل، داخل دائرة مغلقة يفرضها عليه محيطه الأسري والمهني، بين التزاماته وطموحاته المؤجلة، لتتقاطع حياتهما في رحلة مليئة بالتحديات والمشاعر.

