"شاكيرا العرب".. صبا مبارك بإطلالة كاجوال جريئة في أحدث ظهور لها
نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور لها بإطلالة كاجوال جريئة.
وظهرت "صبا" في الصور بجوار حقائب سفر، وعلقت قائلة: "مرحبا بالسفر".
وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "قمراية"، "تشبه إيمان العاصي"، "منورة"، "الأجمل في الكون"، "شاكيرا العرب"، وغيرها من التعليقات.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة صبا مبارك مسلسل "٢٢٠ يوم"، بطولة: كريم فهمي، محسن محيي الدين، علي الطيب، حنان سليمان، يوسف رأفت، ومن إخراج كريم العدل.