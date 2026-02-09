إعلان

"شاكيرا العرب".. صبا مبارك بإطلالة كاجوال جريئة في أحدث ظهور لها

كتب : مصراوي

03:54 م 09/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    صبا مبارك بإطلالة كاجوال جريئة في أحدث ظهور لها
  • عرض 6 صورة
    صبا مبارك بإطلالة كاجوال جريئة في أحدث ظهور لها
  • عرض 6 صورة
    صبا مبارك بإطلالة كاجوال جريئة في أحدث ظهور لها
  • عرض 6 صورة
    صبا مبارك بإطلالة كاجوال جريئة في أحدث ظهور لها
  • عرض 6 صورة
    صبا مبارك بإطلالة كاجوال جريئة في أحدث ظهور لها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور لها بإطلالة كاجوال جريئة.

وظهرت "صبا" في الصور بجوار حقائب سفر، وعلقت قائلة: "مرحبا بالسفر".

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "قمراية"، "تشبه إيمان العاصي"، "منورة"، "الأجمل في الكون"، "شاكيرا العرب"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة صبا مبارك مسلسل "٢٢٠ يوم"، بطولة: كريم فهمي، محسن محيي الدين، علي الطيب، حنان سليمان، يوسف رأفت، ومن إخراج كريم العدل.

صبا مبارك إنستجرام إطلالة كاجوال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبوالمعاطي زكي يفجر مفاجأة: حسام حسن سيرحل عن المنتخب في هذه الحالة
مصراوى TV

أبوالمعاطي زكي يفجر مفاجأة: حسام حسن سيرحل عن المنتخب في هذه الحالة
رواتب تتخطى 30 ألف جنيه.. بيان من "العمل" بشأن وظائف الضبعة النووية
أخبار مصر

رواتب تتخطى 30 ألف جنيه.. بيان من "العمل" بشأن وظائف الضبعة النووية
الداخلية تعلن تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام
حوادث وقضايا

الداخلية تعلن تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام
قبل سنوات من الإصابة.. علامة تظهر في الأنف تدل على مرض خطير
نصائح طبية

قبل سنوات من الإصابة.. علامة تظهر في الأنف تدل على مرض خطير

الحكومة: زيادة 17% في شكاوى المواطنين خلال 2025
أخبار مصر

الحكومة: زيادة 17% في شكاوى المواطنين خلال 2025

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة