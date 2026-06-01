أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة للاقتحامات المتكررة التي نفذها مستوطنون إسرائيليون داخل المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً لحرمة المقدسات الإسلامية وتمس الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة.

كما أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، التصعيد الإسرائيلي المستمر في القدس والضفة الغربية المحتلة، والذي يتضمن اقتحامات وعمليات اعتقال واعتداءات استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت القاهرة أن استمرار هذه الممارسات من شأنه زيادة حدة التوتر وتقويض فرص التهدئة والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأكملها، محذرة من خطورة المساس بالمقدسات الدينية أو السعي إلى فرض واقع جديد في القدس المحتلة.

وجددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على ضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بما يدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.