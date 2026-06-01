سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الاثنين
كتب : آية محمد
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 9 قروش و36 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 1-6-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الاثنين الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟
انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.97جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بتراجع 31 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة:
51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع، بتراجع 36 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.2 جنيه للشراء، و52.3 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.