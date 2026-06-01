إعلان

سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الاثنين

كتب : آية محمد

03:50 م 01/06/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 9 قروش و36 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 1-6-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الاثنين الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.97جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بتراجع 31 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع، بتراجع 36 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.2 جنيه للشراء، و52.3 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"لخلافة توروب".. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الهولندي فان بوميل لتولي تدريب
رياضة محلية

"لخلافة توروب".. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الهولندي فان بوميل لتولي تدريب
زوجان و4 أبناء وشقيق الأب.. ننشر أسماء ضحايا "حادث المريوطية" بالبدرشين
حوادث وقضايا

زوجان و4 أبناء وشقيق الأب.. ننشر أسماء ضحايا "حادث المريوطية" بالبدرشين
بعد 45 عامًا.. قرار حكومي جديد بشأن ضحايا حادث اغتيال السادات
أخبار مصر

بعد 45 عامًا.. قرار حكومي جديد بشأن ضحايا حادث اغتيال السادات
بعد بيان حزب النور.. تعرف على إفيهات فيلم "برشامة" التي أثارت الجدل
زووم

بعد بيان حزب النور.. تعرف على إفيهات فيلم "برشامة" التي أثارت الجدل
أسعار الذهب تحت ضغط التوترات الجيوسياسية.. خبراء يكشفون التوقعات
اقتصاد

أسعار الذهب تحت ضغط التوترات الجيوسياسية.. خبراء يكشفون التوقعات

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

فترة انتقالية جديدة.. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب
حكم نهائي.. النقض تؤيد سجن المعتدي على "الطفل ياسين" 10 سنوات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: موجة حارة تدريجية تضرب البلاد