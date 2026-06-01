تركي آل الشيخ يعلن فتح باب حجز تذاكر "ليلة عسل" لـ مصطفى غريب

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب حجز تذاكر مسرحية "ليلة عسل" التي يخوض بطولتها الفنان مصطفى غريب.

فتح باب حجز تذاكر ليلة عسل

ونشر آل الشيخ، بوستر المسرحية، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "إطلاق تذاكر المسرحية الكوميدية ليلة عسل من بطولة الفنان مصطفى غريب ونخبة من نجوم المسرح، مسرح بكر الشدي - بوليفارد سيتي 4 - 10 يونيو".

تفاصيل مسرحية ليلة عسل

تنطلق مسرحية ليلة عسل ضمن مسرحيات موسم الرياض خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو الجاري على مسرح بكر الشدي في "بوليفارد سيتي"، مقدمة 7 عروض تجمع بين الكوميديا الاجتماعية والمواقف الطريفة بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا في العالم العربي.

قصة المسرحية

تدور أحداث المسرحية حول أكرم، شاب يستغل سفر والده لقضاء ليلة هادئة، إلا أن فضول الجيران وسكان العمارة يحوّل تلك الليلة إلى سلسلة من المواقف الكوميدية والمفارقات غير المتوقعة، في أجواء مليئة بالمفاجآت والضحك.

أبطال ليلة عسل

يشارك في بطولة المسرحية كل من مصطفى غريب، رحمة أحمد، دنيا سامي، إيمان السيد، علي صبحي.

وتأتي "ليلة عسل" ضمن برنامج العروض المسرحية التي يحتضنها موسم الرياض، والذي يواصل تقديم أعمال فنية وترفيهية متنوعة تستقطب أبرز النجوم وصناع المسرح في العالم العربي.

