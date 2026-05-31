قبل عرضها في السعودية.. تعرف على قصة مسرحية ليلة عسل بطولة مصطفى غريب

كتب : منى الموجي

09:54 م 31/05/2026

بوستر مسرحية ليلة عسل

تنطلق مسرحية ليلة عسل ضمن مسرحيات موسم الرياض خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو المقبل، على مسرح بكر الشدي في "بوليفارد سيتي"، مقدمة 7 عروض تجمع بين الكوميديا الاجتماعية والمواقف الطريفة، بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا في العالم العربي.

قصة مسرحية ليلة عسل

وتدور أحداث المسرحية حول أكرم، شاب يستغل سفر والده لقضاء ليلة هادئة، إلا أن فضول الجيران وسكان العمارة يحوّل تلك الليلة إلى سلسلة من المواقف الكوميدية والمفارقات غير المتوقعة، في أجواء مليئة بالمفاجآت والضحك.

فريق مسرحية ليلة عسل

ويشارك في بطولة المسرحية كل من مصطفى غريب، رحمة أحمد، دنيا سامي، إيمان السيد، علي صبحي. وتأتي "ليلة عسل" ضمن برنامج العروض المسرحية التي يحتضنها موسم الرياض، والذي يواصل تقديم أعمال فنية وترفيهية متنوعة تستقطب أبرز النجوم وصناع المسرح في العالم العربي.

مسرحية ليلة عسل

