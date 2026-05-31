تنطلق مسرحية ليلة عسل ضمن مسرحيات موسم الرياض خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو المقبل، على مسرح بكر الشدي في "بوليفارد سيتي"، مقدمة 7 عروض تجمع بين الكوميديا الاجتماعية والمواقف الطريفة، بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا في العالم العربي.

قصة مسرحية ليلة عسل

وتدور أحداث المسرحية حول أكرم، شاب يستغل سفر والده لقضاء ليلة هادئة، إلا أن فضول الجيران وسكان العمارة يحوّل تلك الليلة إلى سلسلة من المواقف الكوميدية والمفارقات غير المتوقعة، في أجواء مليئة بالمفاجآت والضحك.

فريق مسرحية ليلة عسل

ويشارك في بطولة المسرحية كل من مصطفى غريب، رحمة أحمد، دنيا سامي، إيمان السيد، علي صبحي. وتأتي "ليلة عسل" ضمن برنامج العروض المسرحية التي يحتضنها موسم الرياض، والذي يواصل تقديم أعمال فنية وترفيهية متنوعة تستقطب أبرز النجوم وصناع المسرح في العالم العربي.

اقرأ أيضا

في ذكرى ميلاده.. ماذا قالت زوجة يونس شلبي عن حلمها الغريب قبل وفاته؟

إيرادات السبت.. فيلم 7Dogs الأول و"الكلام على إيه" في المركز الثاني