عصام صاصا يخطف تريند "يوتيوب" من دويتو حماقي وشيرين "بحرية"

كتب : مصطفى حمزة

12:45 م 01/06/2026
    شيرين عبد الوهاب مع محمد حماقي
    عصام صاصا
تصدر مؤدي مهرجانات عصام صاصا قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجًا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك على حساب أغنية الدويتو المثيرة للجدل "بحرية" والتي قدمها المطرب محمد حماقي بمشاركة المطربة شيرين عبد الوهاب.

أغنية عصام صاصا

وحققت أغنية عصام صاصا الجديدة "كلها مستنظرة" ما يزيد على 3 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، لتنال المركز الأول في قائمة "التريند" الموسيقي.

تراجع دويتو حماقي وشيرين عبدالوهاب "بحرية"

وتراجعت أغنية "بحرية" من المركز الأول إلى الثاني في القائمة، حيث وصل عدد مشاهداتها إلى ما يزيد على 2 مليون و900 ألف مشاهدة عبر قناة محمد حماقي الرسمية على "يوتيوب".

يذكر أن أغنية "بحرية"، التي تجمع محمد حماقي وشيرين عبد الوهاب، قد أثارت جدلًا واسعًا عقب طرحها، وتباينت آراء الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حول كلماتها.

أغنية "بحرية" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع الموزع الموسيقي توما.

