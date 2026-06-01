كشف الفنان أحمد داود عن حضوره اليوم عرض فيلمه "إذما" برفقة جمهوره في سينما كايرو فيستيفال سيتي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وقال أحمد داود خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "مبسوط جدًا بردود الفعل على الفيلم، والنهاردة هنتفرج على الفيلم سوا في كايرو فيستيفال سيتي الساعة 8".

وأضاف: "وفي مفاجأة الأسبوع الجاي، هنعمل عرض خاص في الإسكندرية، وأنا هشوف معاكم الفيلم هناك في العرض الخاص".

إيرادات فيلم إذما

وحقق فيلم إذما إيرادات بلغت 2 مليون و305 آلاف و955 جنيهًا، منذ عرضه بالسينمات.

أحداث فيلم إذما

وتدور أحداث فيلم "إذما" حول عيسى الشواف، وهو رجل يبلغ من العمر 36 عامًا، تنقلب حياته بشكل مفاجئ بعدما يتلقى رسالة غامضة من نفسه قبل 18 عامًا، لتقوده تلك الرسالة إلى لعبة كنز قديمة نسيها تمامًا، ومع استعادة الذكريات، تظهر في حياته صديقة طفولته "سيرا"، لينطلقا سويًا في رحلة مليئة بالغموض والمفاجآت والاكتشافات غير المتوقعة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد داود، سلمى أبو ضيف، جيسيكا حسام الدين، وحمزة دياب، مع ظهور خاص للفنانة بسنت شوقي، والعمل من تأليف وإخراج محمد صادق، في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية.

