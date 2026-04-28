عبر المخرج الكبير يسري نصر الله عن إعجابه بـ فيلم مشاكل داخلية - 32B بطولة الفنان محمد ممدوح والذي تم عرضه في افتتاح الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وذلك خلال جلسة أقيمت اليوم الثلاثاء على هامش الفعاليات، في المتحف اليوناني الروماني.

يسري نصر الله يتحدث عن فيلم مشاكل داخلية

وقال يسري "بحب الفيلم ده قوي وأكتر حاجة بحبها أنه لا يتعالى على شخصياته، فكرة التعامل مع رغبة ألا تكبر البنت هذا ما يشعر به الرجال، فكرة أن أي شيء مرتبط بالطبيعة لابد أن تربطه بحاجة قبيحة، هذا أمر حقيقي مطروح والفيلم لا يتعالى على هذا".

وتابع "وأجمل ما في الفيلم أنه عن أزمة الرجل في علاقته بالست، والجميل أنه لا يعطي إجابات وهذا أمر إيجابي".

حضور الجلسة النقاشية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كان مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير نظم جلسة نقاش بعنوان: هل يمكن لفيلم سينمائي أن يغير طريقة حديث الأسرة عن القضايا الحساسة؟، بحضور صناع فيلم مشاكل داخلية - 32B، بينهم محمد ممدوح وهنا شيحة، وجيسيكا حسام الدين، ومخرج الفيلم محمد طاهر وكاتبه هيثم دبور.

