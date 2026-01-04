احتفل الفنان محمد ممدوح بعيد ميلاد شقيقته مي، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق محمد ممدوح: "أختي اللي مشرفانا ورافعة راسنا.. كل سنة وانتي طيبة يا مي، ويارب دايمًا ناجحة وشاطرة ومكسرة الدنيا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد ممدوح فيلم "السادة الأفاضل"، وشارك في بطولة العمل: أشرف عبد الباقي، محمد شاهين، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، انتصار، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

اقرأ أيضًا:

بعد وفاتها.. أسرة ابنة تومي لي جونز تصدر بيانا صحفيا وهذا ما طلبوه

بمشاركة "أيامنا الحلوة" وإلهام شاهين ضيفة.. "ساويرس الثقافية" تعلن تفاصيل حفل نسختها الـ21

نقابة المهن السينمائية تنعى السيناريست هناء عطية

بخير وصحة جيدة.. نقابة الفنانين السوريين تنفي وفاة الفنان بسام كوسا

وفاة السيناريست هناء عطية بعد صراع طويل مع المرض

مي عمر تعبر عن حبها لزوجها محمد سامي بطريقة كوميدية مع أبلة فاهيتا