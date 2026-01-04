إعلان

محمد ممدوح يحتفل بعيد ميلاد شقيقته مي

كتب : نوران أسامة

02:34 م 04/01/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل الفنان محمد ممدوح بعيد ميلاد شقيقته مي، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق محمد ممدوح: "أختي اللي مشرفانا ورافعة راسنا.. كل سنة وانتي طيبة يا مي، ويارب دايمًا ناجحة وشاطرة ومكسرة الدنيا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد ممدوح فيلم "السادة الأفاضل"، وشارك في بطولة العمل: أشرف عبد الباقي، محمد شاهين، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، انتصار، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

اقرأ أيضًا:

بعد وفاتها.. أسرة ابنة تومي لي جونز تصدر بيانا صحفيا وهذا ما طلبوه

بمشاركة "أيامنا الحلوة" وإلهام شاهين ضيفة.. "ساويرس الثقافية" تعلن تفاصيل حفل نسختها الـ21

نقابة المهن السينمائية تنعى السيناريست هناء عطية

بخير وصحة جيدة.. نقابة الفنانين السوريين تنفي وفاة الفنان بسام كوسا

وفاة السيناريست هناء عطية بعد صراع طويل مع المرض

مي عمر تعبر عن حبها لزوجها محمد سامي بطريقة كوميدية مع أبلة فاهيتا

محمد ممدوح مي إنستجرام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية