وصل شريف هاني شاكر منذ قليل، مراسم عزاء والده الراحل أمير الغناء العربي هاني شاكر المقام مساء اليوم الخميس بمسجد أبو شقة بالشيخ زايد.

وبدأ منذ قليل، توافد المعزيين لمراسم عزاء هاني شاكر كان في مقدمتهم محمد مصيلحي رجل الأعمال ورئيس نادي الإتحاد السكندري.

عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة بالشيخ زايد

وحرصت أسرة الراحل هاني شاكر على استخدام طائرة "درون" لتوثيق مراسم عزاء أمير الغناء العربي، مثلما تم استخدامها في مراسم تشييع جنازته بنفس المسجد.

وفاة هاني شاكر عن عمر ناهز الـ 74 عاما

ورحل هاني شاكر يوم الأحد 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 74 عاما بعد صراع مع المرض وذلك بإحدى المستشفيات في باريس، وسط حزن جموع الشارع المصري والعربي على فراق "أمير الغناء العربي".

وأقيمت صلاة الجنازة أمس الأربعاء بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين الذين ودعوا هاني شاكر إلى مثواه الأخير.

اقرأ أيضا:

"حرموك من مشهد مهيب في وداعك".. خالد يوسف يعلق على جنازة هاني شاكر





خاص| أول تعليق من منظم حفل هيفاء وهبي بعد حل أزمتها مع "الموسيقيين"