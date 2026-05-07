تصوير - أحمد مسعد:

بدأ منذ قليل، توافد نجوم الفن على مراسم عزاء المطرب الكبير هاني شاكر أمير الغناء العربي لتقديم واجب العزاء لزوجته نهلة توفيق وابنه شريف.

عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة بالشيخ زايد

ويقام عزاء المطرب الكبير الراحل هاني شاكر، مساء اليوم الخميس بمسجد أبو شقة بالشيخ زايد.

وحرصت أسرة الراحل هاني شاكر على استخدام طائرة "درون" لتوثيق مراسم عزاء أمير الغناء العربي، مثلما تم استخدامها في مراسم تشييع جنازته بنفس المسجد.

وفاة هاني شاكر عن عمر ناهز الـ 74 عاما

ورحل هاني شاكر يوم الأحد 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 74 عاما بعد صراع مع المرض وذلك بإحدى المستشفيات في باريس، وسط حزن جموع الشارع المصري والعربي على فراق "أمير الغناء العربي".

وأقيمت صلاة الجنازة أمس الأربعاء بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين الذين ودعوا هاني شاكر إلى مثواه الأخير.

