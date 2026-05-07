حضر عزاء المطرب الكبير هاني شاكر المقام مساء الخميس بمسجد أبو شقة بالشيخ زايد، 3 وزراء ومحافظ وهم أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة السابق، وسامح فهمي وزير البترول الأسبق واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة الأسبق، ووزير الصحة الحالي الدكتور خالد عبدالغفار.

وقدم وزير الثقافة السابق أحمد فؤاد هنو، واجب العزاء لأسرة المطرب الراحل هاني شاكر أمير الغناء العربي.

كما قدم وزير البترول الأسبق سامح فهمي العزاء لأسرة هاني شاكر، وحرص على التواجد بجوار نجل أمير الغناء العربي.

وحرص اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة الأسبق على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.

وكانت السيدة/ نهلة توفيق في استقبال المعزيات في وفاة زوجها المطرب هاني شاكر، بينما استقبل شريف هاني شاكر المعزيين في وفاة والده.

وقبل نهاية العزاء، حرص الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الحالي على حضور عزاء هاني شاكر وتقديم العزاء لأسرته.

كريم عبدالعزيز وهيفاء وهبي وياسر جلال في عزاء هاني شاكر

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور عزاء هاني شاكر كان من بينهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان خالد زكي والفنان أحمد خالد صالح والموسيقار هاني مهنا والمطربة هيفاء وهبي والفنانة وفاء عامر وكريم عبدالعزيز وياسر جلال.

