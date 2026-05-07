تصوير- أحمد مسعد- هاني رجب:

يواصل عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي والإعلامي وحتى الرياضي التوافد على عزاء الفنان الراحل هاني شاكر، المقام مساء اليوم الخميس بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاء من أبرز الحضور الفنان الكبير حسين فهمي، الفنان مصطفى كامل، الفنان محمد حماقي، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق فاروق جعفر، جمال مبارك نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الإعلامية لميس الحديدي، الكاتبة فاطمة نعوت، المستشار خالد محجوب، وزير البترول الأسبق سامح فهمي، الفنانة مي فاروق، الفنان محمد العمروسي، النجمة ليلى علوي، أشرف زكي، الفنان أحمد خالد صالح، الراقصة الاستعراضية دينا، في وداع أخير لأمير الغناء العربي هاني شاكر.

رحيل الفنان هاني شاكر

رحل الفنان هاني شاكر يوم الأحد 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض وذلك بإحدى المستشفيات في باريس، وسط حزن جموع الشارع المصري والعربي على فراق "أمير الغناء العربي".

جنازة هاني شاكر

أقيمت صلاة الجنازة أمس الأربعاء بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين الذين ودعوا هاني شاكر إلى مثواه الأخير.

