إعلان

حنان مطاوع احتفالا بعيد العمال: "هم الأبطال الحقيقيين"

كتب : هاني صابر

12:36 م 01/05/2026

حنان مطاوع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بعيد العمال الذي يوافق اليوم الجمعة 1 مايو، ووجهت رسالة خاصة لهم بهذه المناسبة.

رسالة حنان مطاوع احتفالا بعيد العمال

وكتبت حنان، عبر حسابها على إنستجرام: "الناس اللي بتتعب في صمت.. هم الأبطال الحقيقيين.. شكرا لكل عامل وراء وقدام الكاميرا.. وكل عامل في مصنع وكل عامل في منزل وكل عامل في مكانه، كل سنة وكل عامل يستحق التقدير".

يذكر أن، حنان مطاوع شاركت في مسلسل "الكينج" الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وشارك في بطولته محمد إمام، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، بسنت شوقي، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، انتصار، أحمد كشك، أحمد فهيم، منذر رياحنة، وعدد من النجوم.

أحدث الموضوعات

الإمارات تُطالب بفتح "فوري" لمضيق هرمز وتعويضات من إيران
شئون عربية و دولية

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض في منتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

فيديو مسلح وأكاذيب على السوشيال.. ضبط 8 متهمين وصاحب ادعاءات مفبركة بالدقهلية
حوادث وقضايا

قبل مباراة الأهلي والزمالك.. نجوم بالفن يدعمون القلعة الحمراء
زووم

آخرهم شاكيرا .. حوادث مأساوية لوفاة عمال وفنيين أثناء تجهيز وإقامة حفلات
زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

