شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بعيد العمال الذي يوافق اليوم الجمعة 1 مايو، ووجهت رسالة خاصة لهم بهذه المناسبة.

رسالة حنان مطاوع احتفالا بعيد العمال

وكتبت حنان، عبر حسابها على إنستجرام: "الناس اللي بتتعب في صمت.. هم الأبطال الحقيقيين.. شكرا لكل عامل وراء وقدام الكاميرا.. وكل عامل في مصنع وكل عامل في منزل وكل عامل في مكانه، كل سنة وكل عامل يستحق التقدير".

يذكر أن، حنان مطاوع شاركت في مسلسل "الكينج" الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وشارك في بطولته محمد إمام، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، بسنت شوقي، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، انتصار، أحمد كشك، أحمد فهيم، منذر رياحنة، وعدد من النجوم.

اقرأ أيضا:

