خاص| أول تعليق من منظم حفل هيفاء وهبي في مصر بعد حل أزمتها مع "الموسيقيين"

شاركت الفنانة بشرى جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها خلال زيارتها لمنطقة الأهرامات بالجيزة، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

تعليق بشرى على الصور



ونشرت بشرى الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "مصري فخور"، وظهرت بإطلالة لافتة وصفها البعض بالغريبة، حيث ارتدت جاكيت جلد باللون الأصفر مع بنطلون جينز بدرجات الأزرق والذهبي.

تعليقات الجمهور على الإطلالة



وحازت الصور على تفاعل كبير من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "الحلاوة كلها"، "أوت فيت غريب بس جميلة"، "الهرم الرابع"، "لبس مايكل جاكسون"، "قمورة"، "عسولة أوي".

مشاركة بشرى في مهرجان أسوان لأفلام المرأة



يُذكر أن بشرى شاركت في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي انطلقت فعالياته يوم 20 أبريل الجاري، حيث شاركت كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام القصيرة.

آخر أعمال بشرى السينمائية



وكان آخر أعمال بشرى السينمائية فيلم "أولاد حريم كريم"، وشاركها البطولة كل من مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، إلى جانب مجموعة من النجوم الشباب، منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، ويوسف عمر.

فيلم "أولاد حريم كريم" من تأليف زينب عزيز، واخراج علي إدريس.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. عزاء الراحل هاني شاكر في مسجد أبو شُقة





مصطفى قمر عن هاني شاكر: "كان وطنيا ومحدش يقدر يغني بإحساسه"



