طلب "عمر" حفيد الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، الدعاء لجده، من خلال رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

تعليق حفيد عبدالرحمن أبو زهرة



ونشر عمر مجموعة صور قديمة وحديثة جمعته بجده، وعلق عليها قائلاً: "كيف يبدو أن يكون عبد الرحمن أبو زهرة جدك، يعني نقاشات لا تنتهي عن الفن، وحكايات لا تنتهي عن العصر الذهبي للسينما والمسرح المصري".

وأضاف: "في سن الثامنة، تكون قد تعلمت أن انضباط الممثل لا يجب أن يقل عن انضباط الجندي، وفي سن العاشرة تكون قد حفظت جملًا بالفصحى مثل: ما لكم تكأكأتم عليّ كتكأكؤكم على ذي جنّة افرنقعوا عني".

وتابع: "كنت ستقضي سنوات مراهقتك تستمع إلى موسيقى تشايكوفسكي وشوستاكوفيتش وشوبان، وفي سن الثانية عشرة كنت ستعرف من هم نجيب سرور وتوفيق الحكيم وكرم مطاوع وألفريد فرج وجورج أبيض وغيرهم من الفنانين العظماء".

وأضاف: "كان الفن شيئًا مقدسًا في عينيه، لأن طريقته في الحديث عنه تجعلك تشعر أنه لا يوجد شيء في العالم يمكن أن يكون بهذا الجمال".

أزمة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية



ومن جانبه، كشف أحمد أبو زهرة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن تطورات الحالة الصحية لوالده، قائلاً: "الوالد للأسف حالته الصحية لم تتحسن بعد، وما زال تحت الملاحظة الدقيقة في العناية المركزة، ونسأل الله له الشفاء".

وأضاف: "أقول مجددًا لكل جمهوره ومحبيه، أرجوكم استمروا في الدعاء له، فنحن في حاجة شديدة لدعواتكم".

وكان الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة نُقل إلى المستشفى خلال موسم عيد الفطر الماضي، إثر تعرضه لأزمة صحية جديدة، ويخضع حاليًا للعلاج والمتابعة داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. عزاء الراحل هاني شاكر في مسجد أبو شُقة





مصطفى قمر عن هاني شاكر: "كان وطنيا ومحدش يقدر يغني بإحساسه"



