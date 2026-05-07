تستعد الفنانة أحلام الشامسي لإحياء حفل غنائي ضخم، يوم الجمعة، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت عنوان "ليلة الموسيقار طلال"، بقيادة المايسترو وليد فايد.

تعليق المطربة أحلام

وشاركت أحلام جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورًا من كواليس وبروفات الحفل، وعلقت: "بين الصمت ودقات قلبي، ستكون هناك دائمًا نغمة تجدني من جديد".

ومن المقرر أن تقدم أحلام خلال الحفل باقة من أبرز أغانيها، إلى جانب عدد من أعمال الموسيقار طلال، وسط حضور جماهيري كبير.

آخر أعمال أحلام الغنائية

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة احلام كانت أغنية "الله يصيبك"، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

