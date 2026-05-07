قامت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بإحياء أول حفل لها في مصر، بعد النزاع القضائي الذي اشتعل بينها وبين نقابة المهن الموسيقية، بسبب قرار منعها من الغناء.

ووصلت هيفاء وهبي، إلى مصر صباح يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو، وقامت بإحياء الحفل في أحد الفنادق مساء نفس اليوم.

تفاصيل حفل هيفاء وهبي

منظم الحفل طارق عبد المحسن، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، تحدث عن كواليس الإعداد له، وحسم ما تردد بشأن موقف نقابة المهن الموسيقية.

وقال: "الحفل يتم الإعداد له منذ حوالي شهر، وأقيم مساء الثلاثاء الماضي في أحد فنادق التجمع الخامس لصالح شركة تطوير عقاري بمناسبة إقامة كمبوند سكني في العاصمة الإدارية الجديدة، وقامت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بإحيائه بمشاركة المطرب تامر عاشور، والمطربة الشابة يارا طارق".

وعن موقف نقابة المهن الموسيقية، أجاب: "بالتأكيد تم حل المشكلة التي تخص الفنانة هيفاء وهبي منذ فترة، وقبل وصولها مصر وفق ما أعلن مدير أعمالها تامر عبد المنعم، ومحاميها المستشار شريف حافظ، وتم استخراج كافة التصاريح من الجهات المختصة سواء نقابة المهن الموسيقية أو الإدارة العامة للمصنفات الفنية".

وأوضح: "الحفل تولت تنظيمه شركتنا أنا ومحمد الزيات (سترايك ميديا)، وأقول هذا رداً على ما أشيع كذباً عن وجود شكوى بشأن مستوى الصوت، وهذا كلام عجيب جداً ولا يليق، هيفاء وهبي قدمت شكراً خاصاً لمهندس الصوت أحمد عبد القادر، وغنت فقرتها مع فرقتها الموسيقية، وكذلك المطرب تامر عاشور، وأيضاً يارا طارق، والحمد لله حقق الحفل صدى جميلاً".

حفل هيفاء وهبي في مصر

يذكر أن الحفل هو الأول الذي تشارك فيه هيفاء وهبي بالغناء في مصر، عقب أزمة إصدار مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، قراراً بمنعها من الغناء في مصر في مارس 2025.

هيفاء تغني في الحفل



هيفاء ترقص مع عازف الساكسفون رضا

