مدحت صالح ينعى هاني شاكر بكلمات مؤثرة: "ربنا ينور طريقك"

كتب : سهيلة أسامة

12:17 م 07/05/2026

الفنان مدحت صالح

حرص الفنان مدحت صالح على نعي الفنان الراحل هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا الأحد الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، بعد صراع مع المرض.

ونشر مدحت صالح صورة للراحل عبر حسابه الرسمي، وعلق عليها قائلاً: "ربنا ينور طريقك يا حبيبي"، معبرًا عن حزنه لفقدان "أمير الغناء العربي".

موعد ومكان عزاء هاني شاكر

ومن المقرر أن يُقام اليوم الخميس عزاء الفنان الراحل، عقب صلاة المغرب، بمسجد أبو شقة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبيه.

وشُيع جثمان الفنان الراحل أمس الأربعاء من نفس المسجد، وسط حالة من الحزن التي خيمت على الحضور.

حضور نجوم الفن

وشهدت الجنازة حضورًا واسعًا من جمهور الفنان الراحل ومحبيه، إلى جانب عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، وكان من أبرز الحضور نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، والإعلامي أحمد موسى، والفنان حلمي عبد الباقي، والفنانة ميرفت أمين، والإعلامية هالة سرحان، والفنانة لبلبة، والشيخ خالد الجندي، والفنان إيهاب توفيق، والفنانة سلاف فواخرجي.

