تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة نجل الإعلامية منى عبدالغني، خلال تواجدهم في جنازة الفنان الراحل هاني شاكر أمس الأربعاء.

ونالت الصورة إعجاب المتابعين بشكل كبير، في ظل ندرة ظهور الثنائي في العديد من المناسبات التي شهدتها الأوساط الفنية الفترة المقبلة.

ردود المتابعين على صورة نجل منى عبدالغني

وتفاعل المتابعين مع الصورة بسبب الشبهة الكبيرة بينهم، وجاءت التعليقات، كالتالي: "شبهها جدا"، "ماشاء الله شاب جميل"، "بقى أطول منها ما شاء الله"، "ازاي سببها بالشكل دا"، "فولة واتقسمت نصين"، "ربنا يحفظه".

مراسم تشييع جثمان هاني شاكر

وشيع جثمان الراحل هاني شاكر بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد أبو شقة، بمنطقة بالم هيلز، بحضور عدد من نجوم الفن وأفراد أسرته ومحبيه، وسط حالة من الحزن التي خيّمت على المشهد، حيث حرص الجميع على توديعه بكلمات مؤثرة ودعوات بالرحمة والمغفرة.

ودفن جثمان الفنان الراحل في مقابر العائلة بمنطقة الواحات، على أن يقام العزاء غدًا الخميس في مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بالشيخ زايد.

