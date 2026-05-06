ارتفعت أسعار البطاطس، والخيار البلدي، والكانتلوب، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-5-2026، بينما انخفضت أسعار الكوسة، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار الصوب، والبرتقال الصيفي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7.5 و22.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و7.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 و17 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 9 و13 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 14 و17 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 و13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 18 و28 جنيهًا.