بيراميدز يفتح النار على التحكيم: "من يعوض النادي عن حرمانه من التتويج بالدوري؟"

علق أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، على خسارة فريقه أمام النادي الأهلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مريحًا بثلاثة أهداف دون رد على حساب إنبي، في اللقاء الذي أُقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة من المرحلة الثانية للمسابقة.

تصريحات رئيس نادي إنبي

وأكد الشريعي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار، أنه يتعمد الظهور الإعلامي قبل المباريات لتحمل الضغوط كاملة بدلًا من اللاعبين، موضحًا: "أقول للاعبين دائمًا انزلوا اتبسطوا، وقبل مباراة الأهلي طالبتهم باللعب وكأنها مباراة بلايستيشن، لأن الإبداع لا يأتي تحت الضغط".

وأضاف رئيس إنبي أن هدفه كان حماية اللاعبين الشباب، وعلى رأسهم عمر عزب، مواليد 2007، الذي شارك لمدة 22 دقيقة أمام فريق بحجم الأهلي، إلى جانب نور أشرف، مواليد 2008.

وأشار إلى أن النادي خرج بمكاسب مهمة رغم الهزيمة، مؤكدًا: "كسبنا أصلين جديدين للفريق، ونحن نصنع النجوم في كل موسم، وعزب وأشرف سيكونان من أبرز لاعبي الموسم المقبل".

وكشف الشريعي عن اهتمام خارجي ببعض لاعبي الفريق، موضحًا أن أحدهم خاض فترة معايشة في نادٍ تابع لشركة ريد بول، بينما خاض الآخر تجربة مع نوتنغهام فورست.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هناك اهتمامًا كبيرًا من داخل وخارج مصر بضم الثنائي علي محمود وحامد عبد الله، مشددًا على أن إدارة إنبي باتت في موقع قوة لتحديد شروط انتقالهما خلال الفترة المقبلة.