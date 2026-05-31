حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد عقد امتحان الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان العملي للفصل الدراسي الثاني في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO، وذلك للحصول على شهادة البرمجة الدولية.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان سيُعقد يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026 لطلاب محافظات الجيزة والشرقية والإسكندرية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبني سويف وقنا والأقصر والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وجنوب سيناء.

كما تقرر عقد الامتحان يوم الأربعاء 3 يونيو 2026 لطلاب محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم وأسيوط ودمياط وشمال سيناء والبحر الأحمر والسويس ومطروح والوادي الجديد.