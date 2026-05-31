فرصة أخيرة لطلاب أولى ثانوي.. التعليم تعيد امتحان البرمجة بدءاً من الثلاثاء

كتب : أحمد الجندي

04:54 م 31/05/2026

طلاب الصف الأول الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد عقد امتحان الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان العملي للفصل الدراسي الثاني في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO، وذلك للحصول على شهادة البرمجة الدولية.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان سيُعقد يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026 لطلاب محافظات الجيزة والشرقية والإسكندرية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبني سويف وقنا والأقصر والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وجنوب سيناء.

كما تقرر عقد الامتحان يوم الأربعاء 3 يونيو 2026 لطلاب محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم وأسيوط ودمياط وشمال سيناء والبحر الأحمر والسويس ومطروح والوادي الجديد.

الصف الأول الثانوي الذكاء الاصطناعي التربية والتعليم

