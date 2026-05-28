شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت خلالها مع "حصان"، في إطلالة لافتة نالت إعجاب متابعيها.

ونشرت نسرين الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "غزالة"، وظهرت بإطلالة أنيقة، مرتدية عباءة باللونين الأبيض والذهبي، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

تعليقات الجمهور على إطلالة نسرين

انهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها: "عيون غزلان"، "ملكة جمال"، "الله يحفظك يا غزالة"، "الملكة"، "عيد سعيد"، "جمالك"، و"كل عام وأنتِ العيد".

آخر أعمال نسرين طافش الدرامية

يُذكر أن آخر مشاركات نسرين طافش في الدراما التلفزيونية كانت من خلال مسلسل "أسود باهت" عام 2025، وشارك في بطولته سوسن بدر، سهر الصايغ، محمد مهران، ضياء عبد الخالق، وهو من تأليف أحمد صبحي وإسلام شتا وآخرين، وإخراج ممدوح زكي.

أعمال تنتظرها نسرين طافش

وتنتظر نسرين طافش عرض مسلسلها الجديد "أنا وهو وهم"، والذي كان من المقرر طرحه خلال الموسم الدرامي الماضي 2026، قبل أن يتم تأجيله بسبب ضيق الوقت.

ويعد العمل أولى تجاربها في التأليف الدرامي، حيث تشارك فيه كمؤلفة وبطلة، إلى جانب الفنان أحمد صلاح حسني، وعدد من النجوم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الفترة المقبلة.

