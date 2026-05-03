قالت الصحفية ندى الجبالي إنها كانت من أوائل من دعموا دينا فؤاد على السوشيال ميديا باعتبارها مريضة سرطان، قبل أن تكتشف لاحقًا أن الأمر مجرد ادعاء.

وأوضحت الجبالي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن تقارير المركز الطبي العالمي أثبتت عدم خضوع دنيا لأي علاج كيماوي أو إشعاعي، وعدم وجود أورام خبيثة بجسدها، رغم ادعائها إجراء عشرات العمليات.

وأشارت إلى أنها واجهت دينا بهذه الحقائق، وأن الأخيرة اعترفت لها بصوتها وطلبت منها ستر الفضيحة، مؤكدة أنها تمتلك تسجيلات موثقة لهذه الاعترافات.

وكشفت أن دينا جمعت أكثر من 4 ملايين جنيه من المتبرعين، بينهم شخص واحد حول لها 350 ألف جنيه، مشيرة إلى أن الأموال ظهرت في شراء سيارة وشقة وذهب وهواتف حديثة.

وأضافت أنها كانت تتحجج بتلقي العلاج في المركز الطبي العالمي، بينما كانت تعالج فقط من أمراض نسائية مثل استئصال ورم ليفي، دون أي علاقة بالسرطان.

وأكدت على أن هذه الواقعة تمثل استغلالًا لمشاعر المصريين تجاه مرضى السرطان، داعية إلى التحقيق في الأمر ومحاسبة من يستغل المرض لتحقيق مكاسب غير مشروعة.