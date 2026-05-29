أول تصريح من محمد رمضان خلال أداء مناسك الحج 2026

كتب : محمد أبو بكر

01:47 ص 29/05/2026 تعديل في 02:07 ص

محمد رمضان وعمرو الليثي

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته الكبيرة بأداء مناسك الحج هذا العام، مؤكدًا أن رحلته داخل الأراضي المقدسة تسير بصورة جيدة وفي أجواء روحانية مميزة.

وأوضح محمد رمضان، في تصريحات لمصراوي على هامش أداء مناسك الحج 2026، أن الأوضاع داخل المشاعر المقدسة مستقرة، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بأي مشقة خلال أداء المناسك، في ظل التنظيم الجيد والخدمات المقدمة للحجاج.

كما أشاد بالأجواء داخل المشاعر المقدسة، مضيفًا أنها تسير بشكل منظم، مع توافر الخدمات التي تساعد الحجاج على أداء المناسك بسهولة ويسر، معربًا عن سعادته بتواجده في الأراضي المقدسة وأداء الفريضة، وامتنانه لهذه التجربة الروحانية التي وصفها بالمميزة.

محمد رمضان الحج 2026 مناسك الحج المشاعر المقدسة

