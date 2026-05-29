شهدت دور العرض السينمائي أمس الخميس 28 مايو، ثاني أيام عيد الأضحى، عرض 5 أفلام، هي: فيلم 7Dogs، فيلم أسد، فيلم الكلام على إيه، برشامة، إذما، وحققت الأعمال الخمسة إيرادات بلغت 36 مليونا و745 ألفا و147 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فيلم 7Dogs

احتل فيلم 7Dogs صدارة شباك التذاكر ضمن قائمة أفلام عيد الأضحى السينمائي، وحقق في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إيرادا بلغ 26 مليونا و282 ألفا و408 جنيهات.

الفيلم فكرة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، سيناريو وحوار محمد الدباح، بطولة كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، تارا عماد، ناصر القصبي، سيد رجب، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

فيلم الكلام على إيه

ذهب المركز الثاني لـ فيلم الكلام على إيه، بعد تحقيقه 4 ملايين و294 ألفا و167 جنيها.

فيلم الكلام على إيه تأليف أحمد بدوي، إخراج ساندرو كنعان، بطولة أحمد حاتم، مصطفى غريب، جيهان الشماشرجي، سيد رجب، انتصار، دنيا سامي، حاتم صلاح، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

فيلم أسد

وتراجع للمركز الثالث فيلم أسد وحقق أمس 4 ملايين و154 ألفا و534 جنيها.

فيلم أسد تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج محمد دياب، بطولة محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، إسلام مبارك، علي قاسم، إيمان يوسف، ومجموعة كبيرة من الفنانين، كما ظهر النجم الكدواني بدور شرفي وكذلك الفنان أحمد داش.

فيلم إذما

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم إذما، بعد تحقيقه مليونا و899 ألفا و185 جنيها.

الفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق، بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، بسنت شوقي.

فيلم برشامة

وحصل على المركز الخامس والأخير فيلم برشامة، محققا 114 ألفا و853 جنيها.

فيلم برشامة بطولة: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، حاتم صلاح، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

اقرأ أيضا

ساندي بيلا: الجمهور العربي هيشوف حاله بعد فيلم 7Dogs و"كنا مثل العيلة"

ماء زمزم والسبحة.. درة تنشر 15 صورة لها أثناء أداء فريضة الحج