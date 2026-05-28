كاميرات المراقبة حددت هويته.. شاب يشعل النار في شقة سكنية بشبين الكوم

كتب : أحمد الباهي

03:35 م 28/05/2026 تعديل في 04:12 م

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية القبض على شاب متهم بإشعال النار في شقة سكنية في منطقة العزبة الغربية التابعة لدائرة قسم شبين الكوم، مستخدمًا زجاجة تحتوي على مادة حارقة.

كاميرات المراقبة تفضح الجاني

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى العقارات المجاورة، دون وقوع خسائر بشرية.

كشفت التحريات الأولية ومعاينة موقع الحادث أن شخصًا ألقى زجاجة تحتوي على مادة حارقة تجاه الشقة ثم فر هاربًا.

ونجحت قوات المباحث في تحديد هوية المتهم وضبطه، عقب تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال أصحاب الشقة وعدد من شهود العيان.

مفاجأة في التحقيقات

تبين من الفحص أن المتهم يعاني اضطرابات نفسية، وقدمت أسرته مستندات وأوراقًا تفيد بتلقيه العلاج النفسي خلال الفترة الماضية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

