دعمت الفنانة كارول سماحة الشاعر والملحن عزيز الشافعي، بعد الهجوم الذي تعرض له خلال الفترة الأخيرة بسبب أعماله الغنائية الجديدة.

وكتبت كارول عبر حسابها على موقع "إكس": "الفنان الرائع عزيز الشافعي، فقط الشجرة المثمرة هي التي تقذف بالحجارة، استمر، لأن النجاح من نصيب المختلفين، إنه من نصيب المبدعين، وسيكون النجاح من نصيبك".

تعليق عزيز الشافعي بعد الهجوم عليه



وكان عزيز الشافعي رد مؤخرا على الانتقادات التي طالت أعماله الأخيرة، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، كشف خلاله تعرضه لما وصفه بـ"حملة هجوم ممنهجة" خلال الأسابيع الماضية.

وقال عزيز: "بدأت الحملة مع نزول أغنية شيرين (الحضن شوك)، والناس في البداية هاجمت الأغنية، لكن بعد ذلك حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت التريند".

وأضاف: "بعدها قدمنا أغنية (تباعًا تباعًا)، ورغم الهجوم والسخرية بسبب استخدام اللغة العربية، حققت الأغنية 20 مليون مشاهدة على يوتيوب".

وتابع: "بدأت أحس إن الحملة دي ضدي أنا شخصيًا، وأغنية (بحرية) اللي نزلت من يومين بان فيها قوي إن فيه قصد لاغتيال معنوي لعزيز الشافعي، والقضاء على النجاح المستمر لسنوات طويلة، واللي توهج في رمضان اللي فات".

تعاون عزيز الشافعي مع شيرين عبد الوهاب



وتعاون عزيز الشافعي مؤخرًا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في عدد من الأعمال الغنائية التي حققت تفاعلًا واسعًا عبر المنصات المختلفة، وأخرها أغنية تباعا تباعا وأغنية بحرية.

أغنية "ما بتنترك وحدك".. آخر أعمال كارول سماحة



وكانت آخر أعمال كارول سماحة الغنائية، أغنية "ما بتنترك وحدك" التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" وهى من كلمات وألحان وتوزيع الموسيقار الراحل زياد الرحباني.

الفنان الرائع عزيز الشافعي❣️

الشجرة المثمرة وحدها تُرمى بالحجارة.

كمّل…لأن النجاح بيلبق للمختلفين..💫

بيلبق للمبدعين…

والنجاح بيلبقلك❣️@azizelshaf3i — Carole Samaha (@CAROLE_SAMAHA) May 28, 2026



إليسا تدعم عزيز الشافعي بعد الهجوم بسبب أغنية "بحرية"




