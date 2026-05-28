كشف عدد من نجوم الفن عن أسباب امتناعهم عن تناول اللحوم واتباعهم النظام الغذائي النباتي، وتنوعت أسباب مقاطعتهم لها بين الحفاظ على الصحة، والرفق بالحيوان.

دينا الشربيني

قالت دينا الشربيني، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة: "بطلت أكل لحوم من ساعة ما سمعت طفلة في مسلسل مخطوفة بتقول للي خاطفها: إنت إزاي بتاكل حاجة عندها وش وعندها بابا وماما؟ الجملة دي، مع التخيلات اللي بتجيلي، خلتني أحس إني ممكن أشوف خروف وأحبه، والأرانب عمرنا ما أكلناها في البيت، لأن مامي كانت بتحس إنهم زي القطط، بس أنا كنت ممكن آكلها".

لبنى عبد العزيز



أكدت الفنانة لبنى عبد العزيز أنها لا تفضل تناول اللحوم منذ سنوات طويلة حفاظا على صحتها، وقالت في تصريحات لها خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس: "من حوالي 40 سنة، وأنا أصلًا ما بحبش اللحوم. كانوا بيعملولي فراخ فيومي، وكنت باكل أحيانًا سمك، يعني حاجات خفيفة، ومرة كنا في أمريكا، وكان فيه واحد عامل حفلة كبيرة جدًا فيها نجوم كتير، فطلبت سمك، وفي الوقت ده كانت فيه واحدة بتحكي عن إزاي بيصطادوا السمك، فقلت خلاص مش عايزة آكل سمك ولا فراخ، لأني مش عايزة آكل حاجة عايشة وبيعذبوها، واضطريت أعتمد على الجبن والألبان".

شيرين رضا

تحدثت الفنانة شيرين رضا عن عدم تناولها اللحوم، خلال لقائها في برنامج "شيرين شو" تقديم الفنانة شيرين عبد الوهاب وقالت: "ما باكلش أي حاجة كانت صاحية، يعني لا لحمة ولا سمك ولا فراخ ولا بيض، وباكل جبن بس ببطلها كل شوية لمدة أسبوعين، وباكل كل حاجة تانية زي المكرونة، وده بيأثر بشكل إيجابي على الصحة، ومعنديش كوليسترول ولا يوريك أسيد، واللحمة الحمراء أوحش حاجة للصحة والجسم".

أحمد مجدي



قال الفنان أحمد مجدي في حوار له خلال ظهوره في برنامج "الساحة": "جدودي كانوا بياكلوا لحمة مرة كل شهر، وأهلي مرة كل أسبوع، وإحنا جيل بناكل لحمة كل يوم تقريبًا، وده مش صحي".

وتحدث عن موقف غير نظرته، قائلًا: "في عام 2007 قابلت فتاة بتتبع النظام الغذائي النباتي، وكانت أول مرة أقابل إنسان نباتي، قالت لي إنها نباتية من وهي عندها 8 سنين تقريبًا، فقلت أجرب. جربت أسبوعين، وحياتي اتغيرت خالص، علاقتي بجسمي بقت أحسن، وعلاقتي برئتي اتحسنت، وفي حاجات كتير اختفت".

وأضاف: "أول مشكلة كانت مع البيت، كانوا مستغربين جدًا، وافتكروا إني عامل ريجيم. الموضوع خد وقت شوية لحد ما أمي وأبويا استوعبوه، ويمكن عمرهم ما اقتنعوا تمامًا، لكنهم احترموا اختياري، واستمريت عليه بقالى 13 سنة".

إليسا



أكدت الفنانة إليسا أنها توقفت عن تناول اللحوم، وذلك من خلال منشور شاركته عام 2018 عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "تحولت إلى اتباع النظام الغذائي النباتي الصحي.. مذاق الطعام مذهل".

