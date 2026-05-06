حسمت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، الجدل حول آلية دخول مسجد أبو شُقة خلال وتغطية جنازة الراحل هاني شاكر.

وأكدت أن هذه المعلومات غير صحيحة تمامًا، موضحة أن جميع الحضور دخلوا المسجد بشكل طبيعي دون أي إجراءات إلكترونية من هذا النوع.

وكتبت نادية مصطفى عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "انتشرت بعض المعلومات المغلوطة حول أن الدخول إلى مسجد أبو شُقة يتم عن طريق QR Code"، مؤكدة: "هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة".

موعد عزاء هاني شاكر

وأضافت: "كل من حضر اليوم مشكورًا لأداء صلاة الجنازة دخل بشكل طبيعي دون أي إجراءات من هذا النوع".

وتاعبت: "نود التذكير بأن عزاء المغفور له بإذن الله الفنان هاني شاكر سيقام غدًا الخميس ٧ مايو في نفس المسجد مسجد أبو شُقة – بالم هيلز".

جنازة هاني شاكر

شُيعت، اليوم الأربعاء، جنازة الفنان الراحل هاني شاكر، من مسجد "أبو شقة" المجاورة "بالم هيلز" بمدينة الشيخ زايد، بحضور نقيب المهن شعارًا كاملاً، ونقيب المهن مصطفي أشرف زكي، ومتابعة المجلس الأعلى لمتابعة الإعلام خالد عبد العزيز.

