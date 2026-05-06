نادية مصطفى تحسم الجدل وتكشف حقيقة وضع QR Code لتغطية جنازة هاني شاكر

كتب : معتز عباس

09:54 م 06/05/2026 تعديل في 11:00 م
    هاني شاكر في كواليس فيلم سيد درويش
    هاني شاكر
    هاني شاكر بملابس الإحرام
    هاني شاكر مراهقا
    هاني شاكر مع والدته
    هاني شاكر في فترة المراهقة
    هاني شاكر شابا
    هاني شاكر طفلا
    هاني شاكر على المسرح
    هاني شاكر في فترة شبابه
    هاني شاكر في فترة التجنيد
    هاني شاكر مع البيانو
    هاني شاكر في كواليس إحدى حفلاته
    هاني شاكر
    الفنان الراحل هاني شاكر
    هاني شاكر في كواليس أغنيته مع إسماعيل ياسين
    هاني شاكر
    هاني شاكر
    هاني شاكر في فترة الطفولة
    هاني شاكر في حفل زفافه
    هاني شاكر في فترة شبابه
    هاني شاكر طفلا
    هاني شاكر بمرحلة الشباب
    الراحل هاني شاكر

حسمت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، الجدل حول آلية دخول مسجد أبو شُقة خلال وتغطية جنازة الراحل هاني شاكر.

وأكدت أن هذه المعلومات غير صحيحة تمامًا، موضحة أن جميع الحضور دخلوا المسجد بشكل طبيعي دون أي إجراءات إلكترونية من هذا النوع.

وكتبت نادية مصطفى عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "انتشرت بعض المعلومات المغلوطة حول أن الدخول إلى مسجد أبو شُقة يتم عن طريق QR Code"، مؤكدة: "هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة".

وأضافت: "كل من حضر اليوم مشكورًا لأداء صلاة الجنازة دخل بشكل طبيعي دون أي إجراءات من هذا النوع".
وتاعبت: "نود التذكير بأن عزاء المغفور له بإذن الله الفنان هاني شاكر سيقام غدًا الخميس ٧ مايو في نفس المسجد مسجد أبو شُقة – بالم هيلز".

شُيعت، اليوم الأربعاء، جنازة الفنان الراحل هاني شاكر، من مسجد "أبو شقة" المجاورة "بالم هيلز" بمدينة الشيخ زايد، بحضور نقيب المهن شعارًا كاملاً، ونقيب المهن مصطفي أشرف زكي، ومتابعة المجلس الأعلى لمتابعة الإعلام خالد عبد العزيز.

