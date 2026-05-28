سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات ثاني أيام عيد الأضحى

كتب : ميريت نادي

01:33 م 28/05/2026 تعديل في 01:35 م

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات ثاني أيام عيد الأضحى، الخميس 28-5-2026، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم متأثرة بانخفاض السعر العالمي للمعدن النفيس، إلى جانب هدوء الطلب داخل الأسواق المحلية واستقرار سعر الدولار نسبيًا، ما أدى إلى تراجع حركة الشراء والبيع بمحلات الصاغة.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4500 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5785 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6750 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7714 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 54000 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77140 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 239905 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 385700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.46% إلى نحو 4388 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

