رغم الجدل الواسع الذي أثاره مجسم "الغوريلا الحمراء" بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وما انتهى إليه من إزالة بعد موجة كبيرة من التعليقات الساخرة والرافضة، يبدو أن منفذ المجسم إبراهيم عفيفي قرر مواصلة مشروعاته الفنية دون تراجع.

وكشف عفيفي عن مشروعه الجديد، وهو عبارة عن مجسم ضخم لزرافة باللون الأزرق، انتهى من تنفيذه خلال الفترة الحالية، في خطوة جديدة بالتزامن مع الضجة التي صاحبت مجسم الغوريلا.

وجاء الإعلان عن المجسم الجديد بعد أيام قليلة من تصدر "الغوريلا الحمراء" مواقع التواصل الاجتماعي، عقب وضعها داخل حديقة عامة بمدينة أبو المطامير، قبل أن تتدخل الوحدة المحلية وتقرر إزالتها استجابة لحالة الجدل بين الأهالي.

وأثار الإعلان عن "الزرافة الزرقاء" تفاعلاً جديداً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن عفيفي يواصل تنفيذ أفكاره الفنية رغم الانتقادات، بينما رأى آخرون أن الجدل حول "الغوريلا الحمراء" لن يمنعه من تقديم تجارب جديدة.

من هو إبراهيم عفيفي؟



ويعد إبراهيم عفيفي من أبناء مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ودرس بكلية التربية قسم العلوم، قبل أن يترك العمل بالتدريس ويتجه إلى تنفيذ الجداريات والمجسمات الفنية.

واعتمد عفيفي على التعلم الذاتي في تطوير مهاراته، كما نفذ عدداً من الجداريات والمجسمات داخل البحيرة وخارجها باستخدام خامات متنوعة أبرزها "الفايبر جلاس".

وسبق أن تحدث عن أمنيته بتحويل الشوارع والميادين إلى "متاحف مفتوحة" تضم أعمالاً فنية ومجسمات متنوعة، بينما ارتبط اسمه مؤخراً بموجة الجدل التي صاحبت مجسم "الغوريلا الحمراء" في أبو المطامير.



