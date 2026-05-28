شارك الفنان سامح حسين جمهوره صورا جديدة ظهر خلالها برفقة زوجته داخل الحرم المكي أثناء أدائه فريضة الحج، ولاقت الصور تفاعلا واسعا من متابعيه.

ونشر سامح الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والحمد لله.. اللهم تقبل يا رب، إنهاردة العيد بتاعي".

تعليقات الجمهور على الصور

حازت الصور على تفاعل واسع من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "ما شاء الله تبارك الرحمن ربنا يتقبل منكم صالح الأعمال"، "تقبل الله وحج مبرور وعيد مبارك"، "اللهم تقبل اللهم بارك"، "ما شاء الله تبارك الله حج مقبول"، و"ما شاء الله عقبال العودة".

سامح حسين يكشف بعض صفاته الشخصية

وكان سامح حسين تحدث عن بعض صفاته الشخصية خلال مشاركته في إحدى الفقرات التلفزيونية، قائلا: "اللي فاضل فيا من الطفولة البراءة.. بصدق أي حد بسرعة، ودي صفة نفسي أتخلص منها، عشان كده مبقابلش ناس كتير وبحب أقعد مع نفسي وأسرتي، أنا بيتوتي جدا".

وأضاف: "القرآن بيمتص غضبي، وأكتر حاجة بتشحني الضحك، وأكتر حاجة بتفصلني التكشير.. مبحبش حد يكشر في وشي".

وتابع: "أكتر حاجة تخليني أبكي الفقر والعوز والاحتياج، خاصة لو الشخص المحتاج مريض".

