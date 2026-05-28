احتفل عدد من نجوم الفن بعيد الأضحى المبارك برفقة عائلاتهم، وحرصوا على مشاركة جمهورهم أجواء العيد من خلال صور ورسائل تهنئة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ميرنا جميل

شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مهنئة متابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعلقت: "عيد سعيد للجميع".

مصطفى غريب

هنأ الفنان مصطفى غريب متابعيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وانتوا بألف خير ومتجمعين حوالين أهاليكوا وحبايبكوا وجيرانكوا وصحابكوا.. كل سنة وانتوا أقرب لربنا، وربنا يرزقنا جميعًا الوقوف على عرفات.. عيد أضحى سعيد".

ويزو

هنأت الفنانة ويزو جمهورها بعيد الأضحى بطريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام" ظهرت خلالها ممسكة بسكين، في لقطة طريفة لاقت تفاعلًا واسعًا.

صابرين

شاركت الفنانة صابرين متابعيها صورة مصممة باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي، ظهرت خلالها وبجوارها خراف، وعلقت:

"كل سنة وأنتم طيبين.. عيد أضحى مبارك عليكم وعلى حبايبكم".

أصالة

وجهت الفنانة أصالة رسالة تهنئة لجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتبت:

"كل سنة وكل الطيبين بخير، ونرجو من الله بهذه الأيام المباركة أن يتقبل منا محبتنا ورجاءنا، ونسعد جميعًا ونحتفل بعيد يضمنا تحت راية العدل، ويعم الفرح بلادنا".

رانيا ونورهان منصور

كما شاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها برفقة شقيقتها نورهان منصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت:

"كل سنة وأنتوا طيبين.. عيد سعيد".

اقرأ أيضًا:

فستان أبيض.. ميرنا جميل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

" مين دي خسيتي إزاي؟".. إنجي وجدان تصدم الجمهور بخسارة وزن ملحوظة