بينهن عبلة كامل وإيمان الطوخي.. نجمات ابتعدن عن الساحة الفنية

كتب : سهيلة أسامة

04:28 م 24/05/2026
    عبلة كامل
    IMG_2980
    جيهان نصر
    IMG_2979

رغم النجاحات الكبيرة التي حققها عدد من نجمات الفن، فضّلت بعضهن الابتعاد عن الساحة الفنية، إما بإعلان قرار الاعتزال أو الابتعاد دون الكشف عن أسباب.

عبلة كامل

لم تعلن الفنانة عبلة كامل اعتزالها الفن بشكل رسمي، رغم ابتعادها عن الشاشات منذ عرض الجزء الأخير من مسلسل "سلسال الدم" عام 2018، وظهرت عبلة هذا العام فقط في إعلان قصير، لم يتجاوز الدقيقة، لصالح إحدى شركات الاتصالات خلال موسم رمضان.

وأكد المنتج جمال العدل في حوار تليفزيوني سابق أنه حاول إقناعها بالعودة، إلا أنها فضلت الابتعاد عن الساحة الفنية.

جيهان نصر

قررت الفنانة جيهان نصر في أواخر التسعينيات اعتزال الفن نهائيًا والابتعاد عن الشهرة، بعد زواجها من رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي عام 1998، لتغيب عن الساحة الفنية منذ ذلك الحين.

ليلى طاهر

ابتعدت الفنانة ليلى طاهر عن الساحة الفنية منذ سنوات، وقالت تصريحات سابقة أن الأدوار التي تعرض عليها لا تناسب تاريخها الفني ولا تضيف إلى مسيرتها.

إيمان الطوخي

اعتزلت الفنانة إيمان الطوخي الفن بشكل نهائي عام 2003، واختفت تمامًا عن الأضواء، مفضلة التفرغ لحياتها الخاصة والابتعاد عن الضغوط والشائعات التي لاحقتها.

شمس البارودي

اختارت الفنانة الكبيرة شمس البارودي، اعتزال الفن، عقب إعلانها ارتداء الحجاب في منتصف الثمانينات، ولم تظهر بعدها في أي وسيلة إعلامية.

وعلى الرغم من نشاطها الحالي على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها أكدت على اعتزالها وأنها لا تفكر في العودة للفن مرة أخرى.


