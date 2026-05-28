كشف مصدر بالأزهر الشريف، موعد اعتماد نتيجة نهاية العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2026/2025.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن المناطق الأزهرية تعكف حاليا على الانتهاء من رصد وتجميع الدرجات الخاصة بطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمراكز التصحيح على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر، إلى أن المناطق الأزهرية سترسل النتائج إلى الكنترول الرئيسي بالقاهرة بعد الانتهاء من أعمال التجميع والرصد، متوقعا اعتماد نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية في الأسبوع الأول من يونيو، أو الثاني على أقصى تقدير.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم فتح باب التظلم على النتيجة إلكترونيا بعد اعتمادها مباشرة.

وبدأت أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، الخميس 21 من مايو بجميع المناطق، وتوقفت لفترة بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك، واستئنفت بعد العودة مباشرة.