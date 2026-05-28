إعلان

موعد نتيجة نهاية العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2026

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:27 م 28/05/2026

موعد اعتماد نتيجة نهاية العام للشهادتين الابتدائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر بالأزهر الشريف، موعد اعتماد نتيجة نهاية العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2026/2025.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن المناطق الأزهرية تعكف حاليا على الانتهاء من رصد وتجميع الدرجات الخاصة بطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمراكز التصحيح على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر، إلى أن المناطق الأزهرية سترسل النتائج إلى الكنترول الرئيسي بالقاهرة بعد الانتهاء من أعمال التجميع والرصد، متوقعا اعتماد نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية في الأسبوع الأول من يونيو، أو الثاني على أقصى تقدير.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم فتح باب التظلم على النتيجة إلكترونيا بعد اعتمادها مباشرة.

وبدأت أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، الخميس 21 من مايو بجميع المناطق، وتوقفت لفترة بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك، واستئنفت بعد العودة مباشرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأزهر قطاع المعاهد الأزهرية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بسبب توروب.. قرار من الأهلي حول المدرب الجديد
رياضة محلية

بسبب توروب.. قرار من الأهلي حول المدرب الجديد
تبدأ من 720 ألف جنيه.. تعرف على أبرز 5 سيارات مجمعة محليًا بمصر
أخبار السيارات

تبدأ من 720 ألف جنيه.. تعرف على أبرز 5 سيارات مجمعة محليًا بمصر
الذبح خارج المجازر.. متخصصة بأمراض الحيوان تحذر من ممارسات خطيرة خلال عيد
أخبار مصر

الذبح خارج المجازر.. متخصصة بأمراض الحيوان تحذر من ممارسات خطيرة خلال عيد
تفاصيل حدود السحب والرسوم من ماكينات الصراف الآلي في إجازة عيد الأضحى
أخبار البنوك

تفاصيل حدود السحب والرسوم من ماكينات الصراف الآلي في إجازة عيد الأضحى
الداخلية تحذر المواطنين من شراء السبائك والجنيهات الذهبية المزيفة
حوادث وقضايا

الداخلية تحذر المواطنين من شراء السبائك والجنيهات الذهبية المزيفة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان