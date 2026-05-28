وجهت الفنانة إليسا رسالة دعم للشاعر والملحن عزيز الشافعي، وذلك بعد الانتقادات التي طالت أعماله الأخيرة، من بينها أغنية "بحرية".

إليسا تدعم عزيز الشافعي بعد الهجوم على أغنية "بحرية"

وكتبت إليسا عبر حسابها الخاص بموقع "X": "عزيز، لا تقلق بشأن كل هذا الكلام! أنت موهوب وستبقى موهوبا دائما".

ليرد عليها عزيز الشافعي قائلًا: "لا يوجد أجمل منك في كل شيء".

أول تعليق من عزيز الشافعي بعد الهجوم عليه

وكان عزيز الشافعي قد رد مؤخرًا على الانتقادات التي طالت أعماله الأخيرة، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، كشف فيه تعرضه لما وصفه بـ"حملة هجوم ممنهجة" خلال الأسابيع الماضية.

وقال عزيز "بدأت الحملة وإحنا بننزل أغنية شيرين (الحضن شوك)، والناس في البداية هاجمت الأغنية وقالوا إنها درامية أوي، لكن بعد كده الأغنية نجحت وبقت رقم واحد وحققت أرقام كبيرة جدًا، بعدها عملنا أغنية (تباعا تباعا)، وهي مش أغنية درامية ولا حزينة، دي أغنية رومانسية، وبرضه بدأت حملة هجومية شديدة جدًا من تريقة وسخرية بسبب استخدام اللغة العربية، وبالرغم من الهجوم الممنهج ده، الأغنية نجحت وحققت 20 مليون مشاهدة على يوتيوب، ونجاحها سكت ناس كتير كانت بتهاجمها".

وأضاف: "بدأت أحس إن الحملة دي ضدي أنا شخصيًا، وأغنية (بحرية) اللي نزلت من يومين بان فيها قوي إن فيه قصد لاغتيال معنوي لعزيز الشافعي، والقضاء على النجاح المستمر لسنوات طويلة، واللي توهج في رمضان اللي فات".

وأردف: "في صحفي عمل فيديو بعد 4 ساعات من نزول الأغنية بعنوان: لماذا فشلت أغنية (تبًا تبًا)؟ هو قرر إنها فشلت! وبسأل نفسي إيه اللي ورا الهجوم ده؟ دي وجهة نظر وطريقة جديدة، زي أي ديو اتعمل زمان، زي شادية وفريد الأطرش، حكاية لطيفة لا فيها إسفاف ولا إساءة، ولا حاجة ضد الدين أو السياسة تخلي الهجوم بالشكل ده.

تعاون عزيز الشافعي مع شيرين عبد الوهاب في أغنية "بحرية"

وتعاون عزيز الشافعي مؤخرا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في عدد من الأعمال الغنائية التي حققت تفاعلا واسعا عبر المنصات المختلفة.

يُذكر أن أغنية "بحرية" تعد ثالث تعاون يجمع بين شيرين عبد الوهاب وعزيز الشافعي مؤلفا وملحنا، إلى جانب الموزع الموسيقي توما، بعد أغنيتي "الحضن شوك" و"تباعا تباعا".





@azizelshaf3i حبيبي ولا يهمك من كل الكلام !انت مبدع وحتفضل مبدع — Elissa (@elissakh) May 27, 2026



