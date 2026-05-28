بصورة رومانسية.. هشام جمال يغازل ليلى أحمد زاهر والأخيرة تعلق

كتب : نوران أسامة

10:44 ص 28/05/2026
    هشام جمال
    ليلى أحمد زاهر وزوجها هشام جمال

شارك المنتج هشام جمال صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة ليلى أحمد زاهر، عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعلا واسعا من متابعيه.

وعلق هشام على الصورة قائلا: "ذكريات ساحرة، معا"، لترد عليه ليلى أحمد زاهر بتعليق رومانسي كتبت فيه: "حبي الأبدي والدائم".

تعليقات الجمهور على الصورة

وحازت الصورة إعجابا واسعا من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات: "ما شاء الله، كل سنة وأنتوا طيبين وإنتوا سوا يا رب"، "أجمل كابل"، "ألذ اتنين"، "ربنا يحميكم"، و"ربنا يخليكوا لبعض".

مشاركة هشام جمال وليلى أحمد زاهر في مهرجان "كان"

وكان الثنائي خطفا الأنظار خلال ظهورهما على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي في دورته الـ79، بمدينة كان الفرنسية.

وظهرت ليلى أحمد زاهر بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستانًا أبيض نال إعجاب الحضور، وسط تفاعل كبير من عدسات المصورين والجمهور.

هشام جمال ليلى أحمد زاهر مهرجان كان

