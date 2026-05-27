هنأت الفنانة أصالة، جمهورها ومتابعيها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكتبت كلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

تعليق أصالة نصري

وكتبت: "أحبتي وأهلي عيدكم مبارك والله يعيده علينا وبلادنا بخير وأرواحنا بخير وحبايبنا بخير، وبهالعيد بدعي ربي لعروس الوطن العربي وأجمل بلاد الأرض توأمي الأجمل لبنان وغزة الصامدة بفلسطين الباقية وبلادنا المنهكة، براحة واستقرار وعيد يضمنا جميعاً على قلب فرح واحد دون أوجاع وتخوف من بكره مجهول".

وتابعت: "كل سنة وكل الطيبين بخير ونرجو من الله بهالأيام المباركة أن يتقبل منا محبتنا ورجاءنا ونسعد جميعاً ونحتفل بعيد يضمنا تحت راية العدل، ويعم الفرح بلادنا

شو اشتقنا لفرح غير منقوص ورب العباد القادر على كل شيء سيغيّر الأحوال من حال إلى أفضل حال، آمين يارب العالمين".

حفل الفنانة أصالة

وتحيي أصالة حفلا غنائيا في العاصمة الأردنية عمان يوم 10 يوليو المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف بالأردن.

