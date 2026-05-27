حرصت النجمة يسرا، على دعم نجم منتخب مصر محمد صلاح، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

يسرا تدعم محمد صلاح

وكتبت يسرا: "بعيدًا عن كل النجاحات والأرقام والإنجازات اللي العالم كله شايفها، أنا حابة أقول لك إن أكثر شيء مميز فيك هو شخصك الطيب الجميل… إنك فريد واستثنائي فعلًا، بموهبة كبيرة، لكن بقلب أكبر، وبحضور يخلي أي حد يعرفك يفتخر بيك أكتر".

وتابع: "رحلتك مع ليفربول كانت رحلة عظيمة بكل معنى الكلمة، مش بس لأنك صنعت فيها تاريخ، لكن لأنك كنت دايمًا مثال يُحتذى به في الالتزام، في الاحترام، وفي إن النجاح الحقيقي عمره ما غيّر في أصلك ولا في تواضعك".

وأضاف: "أنت مش بس مصدر فخر لمصر، أنت واحد من رموزها اللي بنعتز بيهم بجد… وكل خطوة نجحت فيها كانت فرحة لناس كتير، وأنا واحدة منهم".

يسرا وكلمات مؤثرة لـ محمد صلاح

واستكملت: "ببارك لك على انتهاء فصل مهم واستثنائي من رحلتك، ومتأكدة إن اللي جاي هيكون أجمل وأكبر، لأن الناس اللي زيك ما بتقفش عند محطة… هي دايمًا بتكمل وتبهر.

واختتمت يسرا حديثها قائلة: "ربنا يوفقك في كل خطوة جاية، ويفضل نجاحك دايمًا على قد تعبك وقلبك الجميل، بنحبك يا مو".

رحيل محمد صلاح عن فريق ليفربول

وظهر محمد صلاح للمرة الأخيرة مع ليفربول، في مباراة برينتفورد مساء الأحد الماضي، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، إذ يرحل صلاح عن الفريق بعد الاتفاق بين الثنائي.

