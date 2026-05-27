حزب الله يعلن استهداف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان

كتب : وكالات

03:05 م 27/05/2026

حزب الله اللبناني

أعلن حزب الله تنفيذ هجمات استهدفت قوات إسرائيلية في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان، مشيراً إلى أن العمليات بدأت منذ ساعات الفجر باستخدام صواريخ ثقيلة وقذائف مدفعية.

وأوضح الحزب أن القصف طال مواقع للجيش الإسرائيلي قرب مجرى النهر في البلدة ابتداءً من الساعة الرابعة صباحاً، ضمن مواجهات متواصلة في المنطقة.

وأضاف أن عناصره خاضوا عند الساعة التاسعة صباحاً اشتباكات مباشرة مع القوات الإسرائيلية من مسافة قريبة قرب المجمع الكشفي في زوطر الشرقية.

وبحسب بيان الحزب، فإن المواجهات انتهت بتراجع القوات الإسرائيلية من البلدة، قبل تنفيذ أحزمة نارية في محيط المنطقة.

الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان حزب الله

