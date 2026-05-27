حرصت نخبة من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي على تقديم تكبيرات العيد بأصواتهم، لتصبح جزءاً لا يتجزأ من ذاكرة الجمهور في عيد الأضحى، وفي مقدمتهم النجم محمد منير، والإماراتية أحلام، والفلسطيني محمد عساف.

محمد منير وتكبيرات العيد

وقام محمد منير بتقديم التكبيرات التي تنطلق من قلوب المسلمين في مختلف بقاع الأرض مع حلول عيد الأضحى، وطرحها عبر موقع يوتيوب، قبل تقديمه لها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس.

وغامرت المطربة الإماراتية أحلام بدخول تجربة تقديم التكبيرات، لتصبح أول مطربة في العالم العربي تقدمها.

أحلام تقدم تكبيرات العيد

وخاض التجربة من نجوم الأغنية المصرية كل من إيمان البحر درويش، ومحمد فؤاد، وأحمد جمال.

محمد عساف وحسين الجسمي

ودخل تجربة تقديم تكبيرات العيد المطربان الفلسطيني محمد عساف والإماراتي حسين الجسمي، بالإضافة إلى المطرب السوداني الراحل محمد الأمين.

