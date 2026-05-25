علق الفنان حسن الرداد، على مشهد توديع محمد صلاح نجم المنتخب الوطني لجماهير ليفربول الإنجليزي أمس الأحد في المباراة الأخيرة للفريق أمام فريق برينتفورد بالدوري الإنجليزي.

رسالة حسن الرداد لـ محمد صلاح

ونشر الرداد، مقطع فيديو لمحمد صلاح، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "رحلة طويلة يا أبو صلاح مع ليفربول، أثرت فيها في شعوب كتيرة، وقدرت تكتب اسمك بين أعظم أساطير كرة القدم في تاريخ اللعبة".

وأضاف: "ملايين من الناس كانوا بيشجعوا ليفربول عشان أنت بتلعب فيه وأنا واحد منهم، قدرت تزود شعبية النادي وترجعه للبطولات، هنبطل نشجع ليفربول ووراك في أي مكان تروحه عشان تكمل كتابة التاريخ".

حسن الرداد ينتظر طرح فيلم طه الغريب

ينتظر الفنان حسن الرداد، طرح فيلمه السينمائي الجديد "طه الغريب" الذي يجسد من خلاله شخصية "طه" بطل الرواية المأخوذ عنها العمل للكاتب محمد صادق، وذلك في إطار درامي يحمل أبعادا إنسانية ونفسية.

ويشارك فى بطولة الفيلم تارا عماد، نهى عابدين، مها نصار، سينتيا خليفة، محمد على رزق، تامر هشام، وريتال عبد العزيز.





