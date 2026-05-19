شارك المخرج محمد سامي جمهوره صورة جديدة جمعته بابنته سيلين، عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهر خلالها وهو يحتضنها لاقت الصور تفاعل واسع.

تعليقات نجوم الفن على الصورة

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع الصورة، إذ علقت الفنانة شيماء سيف قائلة: "ما شاء الله ربنا يحفظهملك يارب ويخليك ليهم"، بينما كتبت شقيقته ريم سامي: "حبايبي"، وعلقت الفنانة منة فضالي: "ربنا يحفظكم يارب"، فيما كتب الفنان علاء مرسي: "ما شاء الله تبارك الله".

محمد سامي يخوض تجربة التمثيل لأول مرة

ويخوض محمد سامي تجربة التمثيل لأول مرة من خلال مسلسل قلب شمس، الذي يتولى تأليفه وإخراجه وبطولته، بمشاركة الفنانة يسرا.

ويضم العمل عدد من نجوم الفن من بينهم درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، وغيرهم، والعمل من إنتاج منصة "يانجو بلاي" بالتعاون مع المنتج المنفذ جو الخوند والمنتجة مها سليم.

