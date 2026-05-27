نشر الفنان أحمد السعدني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورا من الأراضي المقدسة أثناء قيامه بمناسك الحج بصحبة والدته.

تعليقات نجوم الفن

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على التعليق، بينهم الفنانة ريهام عبدالغفور التي كتبت: "يا حبايبي ربنا يتقبل ويرجعكم بالسلامة"، وعلقت الفنانة غادة عادل: "دعواتك، ربنا يتقبل يا حبيبي"، بينما علقت الفنانة مايان السيد: "ربنا يتقبل".

وكتبت الفنانة حنان مطاوع: "اللهم تقبل، ويارب تتمتعوا وتتهنوا وترجعوا بألف سلامة"، وعلقت الفنانة ياسمين جمال: "تقبل الله، ترجعوا بالسلامة حبيبي يارب"، وكتبت الفنانة علا رشدي: "حج مبرور وذنب مغفور، يارب ربنا يتقبل".

آخر أعمال أحمد السعدني

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السعدني، مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"، الذي عرض العام الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

وشارك في بطولة المسلسل: دينا الشربيني، فدوى عابد، صدقي صخر، حسن مالك، حنان سليمان، بسام رجب، يارا جبران، ومن إخراج مريم أبو عوف.

