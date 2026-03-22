أول تعليق من أحمد الفيشاوي على سحب فيلم "سفاح التجمع" من السينمات

كتب : معتز عباس

07:30 م 22/03/2026

أثار قرار سحب فيلم "سفاح التجمع" من دور العرض السينمائية، بعد ساعات قليلة من طرحه، جدلًا واسعًا، والذي تفاعل معه بطل العمل أحمد الفيشاوي.

وكتب الفيشاوي عبر حسابه على "إنستجرام": "عن حادثة فيلم سفاح التجمع أنا أتراجع في دهشة وصمت.. وكل سنة وأنتم طيبين".

أسباب وتفاصيل سحب فيلم سفاح التجمع

من جانبها، أصدرت الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة عبدالرحيم كمال بيانًا رسميًا أوضحت فيه أسباب سحب الفيلم، الذي عُرض لأول مرة ليلة وقفة عيد الفطر.

وأكدت الرقابة على المصنفات الفنية، أن قرار وقف العرض جاء نتيجة عدم التزام صُنّاع العمل بالنص المُجاز رقابيًا، حيث تضمنت النسخة المعروضة مشاهد وأحداثًا لم تكن ضمن السيناريو الموافق عليه، بالإضافة إلى احتوائها على مشاهد عنف حاد وقسوة تخالف شروط الترخيص.

وأوضحت الرقابة أنه تم إخطار جهة الإنتاج بضرورة حذف المشاهد غير المُجازة والالتزام بالنسخة المعتمدة، تمهيدًا لإعادة عرضه بعد مراجعة الرقابة.
وشددت في بيانها على أنها تدعم حرية الإبداع، لكنها في الوقت ذاته تلتزم بالحفاظ على قيم المجتمع وضوابط العرض، مؤكدة استمرار التعاون مع صُنّاع الفن بما يحقق التوازن بين الإبداع والمسؤولية.


من هم أبطال فيلم سفاح التجمع

فيلم سفاح التجمع من بطولة أحمد الفيشاوي، ومن تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وهو مستوحى من أحداث حقيقية، بمشاركة يسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وإنتاج أحمد السبكي، وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

اقرأ أيضا..
محمد صلاح العزب يوجه التحية للسبكي بعد منع عرض "سفاح التجمع"

رسمياً.. الرقابة تكشف أسباب رفع فيلم "سفاح التجمع" من دور العرض

افلام العيد احمد الفيشاوي سفاح التجمع

9 حفلات بـ 40 جنيهًا.. سينما الشعب بالزقازيق ترفع شعار "العيد للجميع" (صور)
أخبار المحافظات

9 حفلات بـ 40 جنيهًا.. سينما الشعب بالزقازيق ترفع شعار "العيد للجميع" (صور)
هرمون السعادة "المجاني".. خطوات بسيطة لرفع الدوبامين طبيعياً كل يوم
نصائح طبية

هرمون السعادة "المجاني".. خطوات بسيطة لرفع الدوبامين طبيعياً كل يوم
"متعة رهيبة".. جنات تفاجئ جمهورها بإعداد العيش الصعيدي
زووم

"متعة رهيبة".. جنات تفاجئ جمهورها بإعداد العيش الصعيدي
وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة "شات جي بي تي".. تفاصيل
أخبار و تقارير

وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة "شات جي بي تي".. تفاصيل
تفاصيل 48 ساعة من الموت الجماعي.. اعترافات المتهم بمذبحة كرموز
أخبار المحافظات

تفاصيل 48 ساعة من الموت الجماعي.. اعترافات المتهم بمذبحة كرموز

"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة