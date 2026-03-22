أثار قرار سحب فيلم "سفاح التجمع" من دور العرض السينمائية، بعد ساعات قليلة من طرحه، جدلًا واسعًا، والذي تفاعل معه بطل العمل أحمد الفيشاوي.

وكتب الفيشاوي عبر حسابه على "إنستجرام": "عن حادثة فيلم سفاح التجمع أنا أتراجع في دهشة وصمت.. وكل سنة وأنتم طيبين".

أسباب وتفاصيل سحب فيلم سفاح التجمع

من جانبها، أصدرت الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة عبدالرحيم كمال بيانًا رسميًا أوضحت فيه أسباب سحب الفيلم، الذي عُرض لأول مرة ليلة وقفة عيد الفطر.

وأكدت الرقابة على المصنفات الفنية، أن قرار وقف العرض جاء نتيجة عدم التزام صُنّاع العمل بالنص المُجاز رقابيًا، حيث تضمنت النسخة المعروضة مشاهد وأحداثًا لم تكن ضمن السيناريو الموافق عليه، بالإضافة إلى احتوائها على مشاهد عنف حاد وقسوة تخالف شروط الترخيص.

وأوضحت الرقابة أنه تم إخطار جهة الإنتاج بضرورة حذف المشاهد غير المُجازة والالتزام بالنسخة المعتمدة، تمهيدًا لإعادة عرضه بعد مراجعة الرقابة.

وشددت في بيانها على أنها تدعم حرية الإبداع، لكنها في الوقت ذاته تلتزم بالحفاظ على قيم المجتمع وضوابط العرض، مؤكدة استمرار التعاون مع صُنّاع الفن بما يحقق التوازن بين الإبداع والمسؤولية.



من هم أبطال فيلم سفاح التجمع

فيلم سفاح التجمع من بطولة أحمد الفيشاوي، ومن تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وهو مستوحى من أحداث حقيقية، بمشاركة يسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وإنتاج أحمد السبكي، وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

