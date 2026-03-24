وجه المطرب تامر حسني التهنئة لـ أبطال وصناع فيلم "برشامة" على النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في دور عرض السينما المصرية، تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

ونشر تامر حسني بوستر الفيلم ستوري عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب: "فيلم برشامة يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما، مبروك من كل قلبي مليون مبروك لاخواتي نجوم وأبطال وصناع الفيلم".

رسالة خاصة من تامر لـ منتج فيلم برشامة

وأضاف: "مبروك لأخويا المنتج أحمد الدسوقي المنتج الشاطر اللي مركز المحترم اللي في حاله و بيشتغل وبس واللي صمم يوصل للنجاح ده تدريجيًا من أول إنتاج ليه معايا وهو فيلم حالة حب وغاب فترة ورجع معايا بفيلم بحبك و كمل في صمت".

وتابع: "لحد ما النهاردة ربنا كرمه بأكبر نجاح سينمائي مع ألذ وألطف وأهم نجوم المرحلة شكرًا حبايب قلبي أصحابي وأخواتي هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، مصطفى غریب، حاتم صلاح، باسم سمره، ميشيل ميلاد، وباقي الأبطال شكراً للمؤلفين المبدعين أحمد الزغبي ، شيرين دياب خالد دياب ، والمخرج الكبير خالد دياب وعملاق الإنتاج المصري أحمد بدوي حقيقي".

أحداث وأبطال فيلم برشامة

تدور أحداث فيلم برشامة في شكل كوميدي بين أبطاله، حول نجاح شاب في ابتكار وسيلة غش جديدة للهروب من جحيم الثانوية العامة وضمان نجاحه في كل المواد، لكنه يقع في لعبه طريفة مع الأبطال.

فيلم برشامة بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، مصطفى غريب، بمشاركة فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، تأليف أحمد الزغبي وخالد دياب وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

